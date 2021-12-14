В британском парламенте поддержали ужесточение коронавирусных мер из-за омикрон-штамма

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании поддержали ужесточение коронавирусных ограничений в Англии на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Трансляция голосования по каждой из предложенных мер велась во вторник на сайте законодательного органа.

В частности, парламентарии одобрили введение требования о ношении медицинских масок в большинстве закрытых помещений, а также об обязательной вакцинации сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) и домов престарелых, которые работают с инфицированными пациентами, к апрелю 2022 года. Эти меры были поддержаны подавляющим большинством депутатов правящей Консервативной партии, равно как и представителями крупнейшей оппозиционной фракции лейбористов.

Главной интригой голосования во вторник стал вопрос о введении обязательного требования демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. В ходе дискуссий в Палате общин ряд парламентариев от Консервативной партии выступили резко против такого шага, считая его дискриминационным и наносящим вред бизнесу.

В итоге за принятие данного правила проголосовали 369 депутатов, 126 высказались против, при этом значительная часть из них представляют партию тори. Британские политические комментаторы назвали результаты голосования "еще одним ударом для консервативного правительства Бориса Джонсона", который теряет позиции в свете недавно разгоревшегося скандала с несоблюдением коронавирусных ограничений в декабре 2020 года рядом сотрудников канцелярии премьер-министра.

12 декабря главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии объявили о повышении степени угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти существующих на фоне активного распространения омикрон-штамма. Правительственные эксперты предупреждают, что из-за меньшей эффективности применяемых сейчас вакцин против нового штамма в январе в стране могут быть установлены новые рекорды заболеваемости, а NHS может оказаться перегружена. Всего в стране на данный момент обнаружено 5 346 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Также известно об одном летальном исходе после заражения штаммом "омикрон".