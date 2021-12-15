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Пандемия COVID-19
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Число смертей от коронавируса в США превысило 800 тыс.

Также в США был обновлен другой антирекорд - число случаев заболевания коронавирусом превысило 50 млн
© AP Photo/Jae C. Hong

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 800 тыс. человек умерли от последствий коронавируса в США . Об этом свидетельствуют обновленные во вторник данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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По информации университета, с начала пандемии от последствий ковида в стране умерли 800 266 человек. Днем ранее в США был обновлен еще один антирекорд - число случаев заболевания коронавирусом превысило 50 млн. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место по этим двум показателям.

С декабря в стране ежедневно фиксируется более 100 тыс. случаев заражения в сутки, это самый высокий показатель за последние два месяца. Рост заболеваемости стал фиксироваться после празднования в стране Дня благодарения (25 ноября), когда миллионы американцев отправились навестить своих родственников и знакомых. За последние 28 дней от коронавируса в США умерли 33 414 пациентов.

Всего в мире, по данным университета, зафиксировано 271,3 млн случаев инфицирования коронавирусом, от последствий заболевания по всему миру умерли 5,3 млн человек.

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СШАПандемия COVID-19
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