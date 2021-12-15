В работе Facebook произошел сбой

ТАСС, 15 декабря. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в среду в нескольких странах мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 57% пользователей Facebook, обративших внимание на неполадки, указывают на проблемы со входом в учетную запись, 35% фиксируют проблемы при просмотре ленты новостей, еще 8% жалуются на работу приложения. Наибольшее число жалоб поступает из США и Великобритании.

Также поступают сообщения о сбоях в работе мессенджера Facebook Messenger.

Ранее в среду на Downdetector появились сообщения о масштабном сбое в функционировании Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. В основном о неполадках сервисов сообщали жители США. Жалобы поступали также из Великобритании и Канады.