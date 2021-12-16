Госдума продлила дачную амнистию до марта 2031 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Согласно документу, до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где его дом расположен.

Речь при этом идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В законопроекте обозначен перечень документов для обращения за оформлением права собственности на землю. Поправками ко второму чтению уточняется, что дачная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории.

Как указал в свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, "инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией".

На данный момент такой упрощенный режим введен до 1 марта 2026 года. Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. Как отметил ранее Крашенинников, дачная амнистия действует уже 14 лет, с 1 сентября 2006 года. Она позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости (дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани).