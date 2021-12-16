Дума не стала снимать с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг проголосовали против снятия с рассмотрения законопроекта, направленного на введение сертификатов с QR-кодами о прививке от коронавируса для посещения общественных мест. Документ остался в повестке работы палаты на четверг.

Члены фракции КПРФ дважды ставили на голосование вопрос о снятии законопроекта с повестки работы Госдумы. Однако оба раза большинство депутатов высказалось за то, чтобы рассмотреть его в первом чтении.

"Любые вопросы надо обсуждать, даже малоприятные. <…> У нас будет возможность официальному представителю задать все вопросы, которые сейчас есть. Если вы настаиваете на голосовании, давайте мы проголосуем… Отклоняется ваше предложение", - отметил в ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроект об использовании медицинских сертификатов с QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением документа, подтверждающего наличие прививки, либо тот факт, что человек переболел коронавирусом или имеет медотвод от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Предполагается, что нормы законопроекта будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Как сообщил в четверг глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, депутаты планируют ко второму чтению доработать законопроект, чтобы граждане могли посещать МФЦ с отрицательными ПЦР-тестам и после 1 февраля.