Более половины населения Кировской области прошли вакцинацию от коронавируса

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Около 630 тыс. жителей Кировской области прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил в пятницу глава региона Игорь Васильев, выступая с посланием в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Кировской области.

"Наш регион вот уже несколько недель - в числе лидеров по темпам вакцинации, ежедневно прививочные пункты принимают до 7,5 тыс. человек. На сегодня общее число жителей региона, прошедших вакцинацию, достигло 630 тыс. человек, первый компонент получили более 680 тыс. человек. Кроме того, с начала массовой вакцинации наша область занимает лидирующие позиции по работе с гражданами старшего возраста. Для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 вакцинацию должны пройти еще около 200 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, всего в регионе проживает около 1,2 млн человек.

Как отметил глава региона, на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в 2021 году регион направил почти 3,3 млрд рублей средств федерального бюджета, объем средств областного бюджета составил около 1,4 млрд рублей из областного бюджета.

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.