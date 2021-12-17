"ВКонтакте" назвала самые популярные паблики года

За год 48 млн активных пользователей соцсети опубликовали более 5,6 млрд единиц контента (записи в сообществах и на личных страницах, видео- и аудиоматериалы, статьи, клипы, истории). Пользователи "ВКонтакте" посмотрели 198 483 295 839 метров контента в ленте новостей. Самыми популярными пабликами соцсети по количеству просмотров постов стали в этом году "Леонардо Дайвинчик", "Рифмы и Панчи" и MDK.

Новый рекорд активности в 2021 году установил сервис "Клипы". Количество просмотров коротких вертикальных роликов за сутки превысило 435 млн. Кроме того, по итогам этого года в "Клипах" стало на 1 млн больше авторов. Самым популярным треком для съемки клипов в 2021 году стала песня "Я в моменте".

Программа VK Talents традиционно проводила конкурсы и отмечала лучших. В этом году авторам уникального контента "ВКонтакте" выдано 255 призов и 12 грантов на общую сумму 1,8 млн рублей.

В 2021 году заработала единая платформа монетизации для создателей контента, основой которой стала новая партнерская программа для сообществ "ВКонтакте". Наибольший доход паблика на этой платформе за месяц превысил 1,5 млн рублей. Количество пабликов, присоединившихся к VK Donut (платформа, с помощью которой подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проектов) выросло по сравнению с 2020 годом в 2,2 раза, количество донатов - в 3,5 раза, а наиболее щедрым за год стал донат в 68 тыс. рублей. Монетизация видео, также введенная в 2021 году, позволила увеличить на 50% суммарный доход администраторов сообществ-участников партнерской программы.