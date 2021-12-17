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Путин призвал решить проблему с экологией в 12 самых загрязненных городах России

Путин призвал во что бы то ни стало решить проблему с экологией в 12 самых загрязненных городах России. Путин призвал бизнес не откладывать решение экологических проблем, заявив, что "лимит времени у нас исчерпан".

В сфере экологии РФ нужно прежде всего думать о своих проблемах, а не международном регулировании. В сфере экологии РФ нужно прежде всего думать о своих проблемах, а не международном регулировании.

РФ будет реагировать на попытки зарубежных партнеров оседлать экологическую тематику для достижения конкурентных преимуществ. Многие страны уже использовали все инструменты и ресурсы в сфере экологии, а Россия еще нет, заявил Путин.

РФ не собирается душить экономику экологическими требованиями, но она ответственна за природу перед следующими поколениями.

Путин призвал повышать уровень общей подготовки в колледжах
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