Кресло Градского в проекте "Голос" занимать не будут

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Судьбу команды Александра Градского в шоу "Голос" будут решать исключительно телезрители. Кресло наставника в память о нем решили не убирать.

Сейчас команды находятся на этапе "нокаутов", подразумевающих смешанное голосование, когда голоса наставников и зрителей суммируются. "Сегодня мы вновь в прямом эфире, но в непривычной для нас обстановке. Впервые за нашу историю одно кресло останется пустым. Это кресло Александра Градского", - сказал в пятницу ведущий шоу Дмитрий Нагиев в эфире Первого канала.

Ведущий подчеркнул важность поддержки зрителей для участников на данном этапе проекта. "По правилам этого этапа, проценты от наставника и телезрителей суммируются. Так как команда Александра Градского продолжит участие в проекте без поддержки своего мастера, решение, кто достоин идти дальше в его тройке, принимаете только вы", - сказал он, обращаясь к телезрителям.

Участники проекта и зрители в студии почтили память Градского стоя. "Замены Градскому нет и не будет. Я прошу почтить память маэстро", - сказал Нагиев. "Александр Борисович всегда будет для нас мудрым учителем, талантливым музыкантом, без которого проект уже не представить", - подчеркнул ведущий шоу.

В память об артисте Александр Розенбаум исполнил "Песню о друге", стихи и музыку к которой написал Градский. "Потеря Саши Градского - это невосполнимая утрата для мира музыки, для музыкального мира России, для народа нашего. <...> Заменить его абсолютно некем, он достиг вершин в своей профессии", - отметил музыкант.

По словам Нагиева, дочь Градского Мария и его сын Даниил помогали в подготовке участникам, оставшимся без наставника. "Обстоятельства внесли коррективы, но мы не можем не закончить дело, начатое вместе. В подготовке тройке Градского воплощать творческие задумки наставника принимали участие команда "Голоса" и дети Александра Борисовича", - сказал ведущий.