В крупнейший национальный поселок Камчатки проведут быстрый интернет в 2022 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Интернет по оптоволокну в 2022 году проведут в удаленный поселок Палана на севере Камчатки. Пока услугами связи там пользуются с помощью спутниковых каналов, сообщил в интервью ТАСС губернатор Владимир Солодов.

"Уходящий год можно назвать первым годом практической реализации знакового инфраструктурного проекта "Интернет на Север", который предусматривает строительство волоконно-оптической линии связи на север Камчатки по маршруту. В 2022 году линия связи должна будет прийти в село Тигиль с заходом в села Усть-Хайрюзово и Седанку, поручено опережающими темпами до конца следующего года довести линию до поселка Палана. А в 2023 году строительство "оптики" пройдет по Карагинскому району, придет в Оссору и близлежащие населенные пункты", - сказал Солодов.

Губернатор добавил, что вместе со строительством линии связи необходимо создавать инфраструктуру для обслуживания абонентов. "Все эти меры позволят существенно сократить затраты граждан и бизнеса на услуги связи, которые на севере часто предоставляют только за счет дорогого спутникового интернета", - пояснил Солодов.

Работы по строительству оптоволоконной линии связи на Камчатке ведутся по нацпроекту "Цифровая экономика".

Палана - административный центр Корякского округа на Камчатке. В нем проживают около 3 тыс. человек, большинство из которых - представители коренных малочисленных народов Севера.