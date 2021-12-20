Центр им. Чумакова обратился за разрешением на испытания бустерной дозы "Ковивака"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Центр имени Чумакова РАН планирует провести исследование эффективности применения трех доз вакцины от коронавируса "Ковивак" с интервалом в три недели между прививками. Об этом сообщил в понедельник гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

"Дорабатываем вопрос, конкретно институт Чумакова подал [документы] на клинику, на бустер, на три, собственно инъекции <...>. Трехразовое введение через 21 день", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, Центр им. Чумакова ожидает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит "Ковивак" через полгода. "Просто надо понимать, что это многокомпонентный подход, который заключается не только в документации, но и в анализе площадки, выезде комиссии, ну и так далее. Мы это неоднократно проходили с желтой лихорадкой (центр разработал вакцину от этой инфекции - прим. ТАСС), поэтому спокойно на эту тему работаем", - пояснил Ишмухаметов.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).