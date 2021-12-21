Эксперты рассказали о причинах случайных утечек в госорганах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Большинство госслужащих (более 90%) видят серьезные риски в случайных утечках информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелеком-Солар".

почему их все больше и как с ними бороться

Утечки конфиденциальной информации: почему их все больше и как с ними бороться

"Опросив госслужащих из всех регионов РФ, аналитики компании выяснили: более 90% представителей госаппарата видят в случайных утечках серьезные риски. Из них более половины полагают, что эти риски даже выше, чем вследствие умышленных сливов конфиденциальных данных", - говорится в сообщении.

По данным компании, почти в 60% случаев из госорганов непреднамеренно утекают служебные документы и внутренняя конфиденциальная переписка, вследствие их пересылки госслужащими на личную электронную почту. В то время как почти в каждом пятом случае источником потенциальных утечек респонденты назвали обсуждения с третьими лицами позиции руководства по рабочим вопросам и содержания внутренних служебных документов.

Более половины опрошенных (51%) считают, что органы госвласти в равной мере подвержены как случайным, так и умышленным утечкам конфиденциальной информации, 36,2% полагают, что умышленных утечек в госорганизациях несколько больше, а 12,8% высказались в пользу преобладания в этой сфере случайных утечек.

В 51% случаев чувствительная информация случайно покидает периметр госорганизаций через различные соцсети, внешние облачные хранилища, электронную почту. В топ наиболее частых каналов неумышленных утечек также входит служебная электронная почта (более 23% случаев) и мессенджеры (в 17% случаев).

"Следует отметить, что соотношение основных каналов, по которым случайно утекает конфиденциальная информация из госорганов, полностью соответствует картине распределения каналов утечек в коммерческом сегменте, в частности в банковской сфере. Это свидетельствует о том, что цифровизация российских органов государственной власти достигла высокого уровня, сопоставимого с коммерческим сегментом. А значит, для государственных организаций столь же, а в некоторых случаях и более, актуальны все современные угрозы информационной безопасности - целевые атаки, утечки, взломы, инциденты несанкционированного доступа, эксплуатация уязвимостей и т. п.", - приводятся в сообщении слова старшего бизнес-аналитика "Ростелеком-Солар" Елены Черниковой.

Причины и ответственность

По данным исследования, виновниками неумышленных утечек в госорганах в более чем половине случаев становятся руководители среднего звена, в 36% случаев - рядовые служащие, каждая десятая неумышленная утечка происходит по вине руководителя высшего звена. По мнению 51% опрошенных больше всего ошибок в отношении конфиденциальной информации совершают госслужащие от 30 до 50 лет, 42% случайных утечек приходится на людей до 30 лет, 6% - на служащих старшего возраста.