Эксперты рассказали о причинах случайных утечек в госорганах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Большинство госслужащих (более 90%) видят серьезные риски в случайных утечках информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелеком-Солар".
"Опросив госслужащих из всех регионов РФ, аналитики компании выяснили: более 90% представителей госаппарата видят в случайных утечках серьезные риски. Из них более половины полагают, что эти риски даже выше, чем вследствие умышленных сливов конфиденциальных данных", - говорится в сообщении.
По данным компании, почти в 60% случаев из госорганов непреднамеренно утекают служебные документы и внутренняя конфиденциальная переписка, вследствие их пересылки госслужащими на личную электронную почту. В то время как почти в каждом пятом случае источником потенциальных утечек респонденты назвали обсуждения с третьими лицами позиции руководства по рабочим вопросам и содержания внутренних служебных документов.
Более половины опрошенных (51%) считают, что органы госвласти в равной мере подвержены как случайным, так и умышленным утечкам конфиденциальной информации, 36,2% полагают, что умышленных утечек в госорганизациях несколько больше, а 12,8% высказались в пользу преобладания в этой сфере случайных утечек.
В 51% случаев чувствительная информация случайно покидает периметр госорганизаций через различные соцсети, внешние облачные хранилища, электронную почту. В топ наиболее частых каналов неумышленных утечек также входит служебная электронная почта (более 23% случаев) и мессенджеры (в 17% случаев).
"Следует отметить, что соотношение основных каналов, по которым случайно утекает конфиденциальная информация из госорганов, полностью соответствует картине распределения каналов утечек в коммерческом сегменте, в частности в банковской сфере. Это свидетельствует о том, что цифровизация российских органов государственной власти достигла высокого уровня, сопоставимого с коммерческим сегментом. А значит, для государственных организаций столь же, а в некоторых случаях и более, актуальны все современные угрозы информационной безопасности - целевые атаки, утечки, взломы, инциденты несанкционированного доступа, эксплуатация уязвимостей и т. п.", - приводятся в сообщении слова старшего бизнес-аналитика "Ростелеком-Солар" Елены Черниковой.
Причины и ответственность
По данным исследования, виновниками неумышленных утечек в госорганах в более чем половине случаев становятся руководители среднего звена, в 36% случаев - рядовые служащие, каждая десятая неумышленная утечка происходит по вине руководителя высшего звена. По мнению 51% опрошенных больше всего ошибок в отношении конфиденциальной информации совершают госслужащие от 30 до 50 лет, 42% случайных утечек приходится на людей до 30 лет, 6% - на служащих старшего возраста.
Среди основных причин случайных утечек в госорганах 55% опрошенных назвали нехватку знаний в области информационной безопасности, треть - перегруженность многочисленными задачами, что порождает спешку и, как следствие, ошибки в обращении с чувствительной информацией, более 10% полагают, что причиной случайных утечек в госорганах является невнимательность.
В наибольшей степени запрос на обучение служащих основам кибербезопасности демонстрируют государственные организации, расположенные в Центральном федеральном округе. Почти 70% респондентов признают недостаточность компетенций в области информационной безопасности среди сотрудников. В то время как в регионах об этом говорят менее 30%. Здесь основным фактором утечек 60% назвали перегрузку госслужащих рабочими задачами.
Об исследовании
В исследовании приняло участие более 100 представителей государственных органов и организаций. Свыше 60% респондентов представляли организации со штатом до 500 служащих, около 30% - со штатом свыше 1000 служащих, остальные - со штатом от 500 до 1000 служащих. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ. Опрос участников проводился в ноябре 2021 года.