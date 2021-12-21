Более 11,3 тыс. пьяных водителей выявили в Москве с начала 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции с начала текущего года пресекли более 11,3 тыс. фактов управления автомобилями водителями в состоянии опьянения. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"За 11 месяцев текущего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено более 11,3 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и почти 10,5 тыс. фактов управления водителями, впоследствии отказавшимися от прохождения процедуры медицинского освидетельствования", - сказали в пресс-службе.

Утром во вторник на внешней стороне ТТК при съезде на Кутузовский проспект произошло массовое ДТП - столкнулись машины, следовавшие в попутном направлении. Всего, по данным ГИБДД Москвы, повреждения получили 20 машин и пострадали два человека. Водитель автомобиля Ford, предположительно, ставший виновником аварии, проверяется на состояние опьянения. Он превысил скорость и выехал между полос.

Среди участников аварии оказались машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Как отметил источник, в ДТП попал автомобиль посольства Китая в РФ, за рулем которого находился консул, он не пострадал.