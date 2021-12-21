Совфед намерен работать с кабмином над продлением программы детского кешбэка

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике будет работать с правительством РФ с целью продления программы детского туристического кешбэка. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Ольга Забралова.

"Мы будем в следующем году работать с правительством РФ над тем, чтобы эта программа была продлена. Будем работать над некоторыми другими аспектами реализации именно кешбэка. Сейчас мы этим занимаемся", - сказала Забралова.

Она отметила, что в прошедшую летнюю оздоровительную кампанию в стране работали более 38 тыс. лагерей, где отдохнули порядка 1,6 млн детей. "Чтобы летний отдых не ложился тяжелым бременем на родителей, была принята программа детского кешбэка, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Это стало очень хорошим подспорьем для родителей, за счет этого нам удалось увеличить охват летним оздоровительным отдыхом", - сказала Забралова.

По ее словам, Совфед также начал работу по созданию комплексной государственной программы по модернизации объектов детского отдыха. "Перед нами стоит задача до конца февраля представить председателю Совфеда первые предложения по созданию такой комплексной программы поддержки", - сказала Забралова.

Она уточнила, что планируется принять ряд поправок в Градостроительный кодекс в части запрета на изменение целевого использования земли под детскими лагерями, их перепрофилирования. "Также будем заниматься изменениями в Водный кодекс, которые касаются безопасности пребывания детей на воде. Также будем работать над преференциями для инвесторов чтобы развивать государственно-частное партнерство в этой сфере. Это касается и льготы на подключение к энергоресурсам, и так далее", - сказала Забралова, отметив, что большая часть этих поправок уже готова.

"Будем делать все, чтобы и программа детского кешбэка продолжала работать, будем создавать комплексную программу по модернизации объектов детского отдыха, будем вносить ряд поправок для максимального обеспечения безопасности детского отдыха и создавать преференции для бизнеса, чтобы он работал в этом направлении", - подчеркнула сенатор.

Программа детского кешбэка работала с 25 мая по 31 августа 2021 года. Путевку в детские лагеря родители могли оформить на сайте мирпутешествий.рф и оплатить картой "Мир" онлайн. Размер кешбэка составлял 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.