В Татарстане вакцинировали от COVID-19 более 95% сотрудников сферы образования

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 95% сотрудников образовательной сферы Татарстана прошли вакцинацию против коронавируса. В нескольких учреждениях этот показатель достигает 100%. Об этом журналистам сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

"Более 95% сотрудников в сфере образования прошли вакцинацию от коронавируса. В каких-то учреждениях этот показатель меньше, где-то он доходит до 100%, в среднем 95% привито", - сказал Хадиуллин.

Он отметил, что всего 30 учителей были отстранены от работы пока не прошли вакцинацию.

В Татарстане с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых работники образовательных учреждений. Также обязательная вакцинация предусмотрена для работников медицинских, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработников, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, людей старше 60 лет.

Во вторник руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе стабильно снижается, за прошлую неделю заболеваемость снизилась на 40%.

Она сообщила, что стабилизация обстановки происходит на фоне широкой вакцинации населения. Так, на 21 декабря привиты уже 74% взрослого населения.