Умер основатель компании "Вымпелком" Дмитрий Зимин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Основатель компании "Вымпелком" Дмитрий Зимин умер в возрасте 88 лет. Об этом в среду сообщил его сын Борис.

"Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением- последние месяцы он тяжело болел. Все. Прощание и прочие подробности позже", - написал он на своей странице в Facebook.

Дмитрий Зимин родился 28 апреля 1933 года. В 1957 году окончил радиофакультет Московского авиационного института, в 1963 и в 1984 гг. защитил диссертации на звание кандидата и доктора технических наук. Более 35 лет занимал руководящие должности в Радиотехническом институте им. академика А. Л. Минца.

В 1992 году Зимин инициировал создание компании мобильной связи "Вымпелком", работающей под торговой маркой "Билайн", а в 2001 году стал ее почетным президентом.