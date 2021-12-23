Экологи призвали покупать живые новогодние елки или обойтись без них

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Гражданам лучше обойтись без новогодней ели или купить живую, выращенную под линиями электропередачи, при этом хуже всего для природы купить искусственную елку или срубить дерево самому в лесу. Об этом говорится в первом рейтинге экологичности елок, опубликованном в четверг пресс-службой Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Можно обойтись без елки или сделать ее из подручных материалов, например, из веточек, найденных в лесу, или из мишуры, наклеенной на стену. Только не покупайте лишнего. Второе место в рейтинге - чужая елка. Попробуйте поискать на сайтах объявлений искусственную, но которую уже использовали. Тогда ваш экологический след будет минимален, вы спасаете елку от антресоли, дачи или помойки. Третье - лапник. Ветки, оставшиеся от елок, тоже могут помочь сделать праздник экологичней - они пахнут и их также ждала утилизация", - считают в фонде.

Кроме того, в WWF считают экологичным выбор российской срубленной елки. В большинстве случаев это дерево было обречено на вырубку, эти елки раньше росли в местах, где их должны были вырубить по соображениям безопасности и техническим регламентам, чаще всего под линиями электропередачи.

"Так вы используете ресурс по-максимуму, эти елки не просто вырубают и сжигают - им дают вторую жизнь. Так они порадуют вас на Новый год и дадут шанс проявить себя наилучшим образом, утилизировав елку после праздников в правильном порядке. Без древесины сложно представить нашу жизнь. Но добывать ее нужно с минимальными ущербом для природы и на законных основаниях. Чтобы вам было легче понять, вредит тот или иной продукт из древесины природе, существует сертификация. Если вы видите значок FSC на продукции, значит древесина для нее была добыта с минимальным возможным воздействием на окружающую среду", - считает директор WWF России Дмитрий Горшков, чьи слова приводятся в сообщении.

Неэкологичной покупкой в WWF считают импортную срубленную елку, поскольку их долго везли из-за рубежа с дополнительными выбросами и под их выращивание скорее всего выделяли отдельные плантации. Также не одобрили в фонде елки в горшке, так как их растят в теплицах и тратили на их производство воду, электричество, удобрения. При этом обратно высадить такое деревце точно не получится - у него слишком мало корней.

"На создание искусственной елки ушло много ресурсов, в том числе воды и электричество, а перевозка из Китая добавила выбросов в атмосферу. Природный счет от такой елки очень высокий, так что если вы уже такую купили - пользуйтесь как можно дольше. Браконьерская елка недопустима, чтобы самому срубить елку в лесу, нужно получить разрешение от лесничества, иначе вы станете браконьером", - заключили в фонде.