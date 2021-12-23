Ленобласть установит строгие экологические нормы для заводов обработки отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область будет соблюдать самые строгие экологические нормы при строительстве мусороперерабатывающих заводов, которые должны прийти на смену полигонам ТБО. Об этом сказал в четверг журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя тему, которая была озвучена на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"В Ленинградской области принят закон, по которому до конца 2023 года все полигоны, работающие по старой технологии, должны быть закрыты. Но мы прекрасно понимаем - и это прозвучало в ответе президента, что на замену старым полигонам должны приходить новые технологии. Ленинградская область выбрала такие технологии - это заводы по глубокой переработке твердых коммунальных отходов, заводы, которые будут самыми современными на момент их строительства не только в Российской Федерации, но и в Европе. И мы должны поэтапно, систематически, подробно на примерах пояснять и жителям Ленинградской области, и жителям Санкт-Петербурга, дачникам, что в любом случае мы будем соблюдать все самые строгие экологические нормы", - сказал Дрозденко.

На пресс-конференции Путин отметил, что всегда есть вопрос, как объяснить людям, что экономическая и экологическая целесообразность заключается в строительстве тех или иных предприятий по переработке, поэтому надо показывать, как они работают. Он отметил, что современные мусороперерабатывающие заводы в Ленинградской области планируется располагать далеко от Петербурга и от крупных населенных пунктов самой Ленинградской области. При этом президент сказал, что нельзя строить такие предприятия в явочном порядке, надо людям разъяснить, что существуют и позитивные сопровождающие: рабочие места, уровень заработной платы, тогда консенсус будет найден.

Ленинградская область планирует к 2023 году в полной мере уйти от захоронения отходов, не прошедших предварительную обработку. К 2030 году в регионе, как ожидается, будет обрабатываться 100% отходов, для этого планируется строительство мусороперерабатывающих заводов. Заводы должны будут работать по технологии глубокой переработки мусора, исключая сжигание, и перерабатываться должно 65% отходов. Ежегодно в области образуется примерно 711 тыс. тонн отходов, еще 2,3 млн тонн отходов привозят из Санкт-Петербурга.

Ранее Дрозденко сообщал, что завод по глубокой переработке мусора построят в Кингисеппском районе, над ним ведется работа. Область также предлагала построить такие заводы на месте карьеров Дубровка и Островское, там уже проведены инженерные изыскания, но требуются общественные обсуждения и дополнительные исследования. Всего подобрано пять площадок, на которых могут разместиться такие предприятия. Под создание заводов по переработке отходов планируют отводить "нарушенные" земли - те, где уже были промышленные объекты, и в радиусе 3 км от них не должно быть дач и населенных пунктов.