Путин объяснил, почему Мишустин не сопровождает его во время отдыха в тайге

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему не берет с собой на отдых в сибирскую тайгу премьер-министра Михаила Мишустина, цитатой из анекдота, но объяснил, что глава кабинета министров даже в выходные дни остается на связи.

"Если мы и Мишустина будем брать с собой… Помните старый еврейский анекдот: "А кто в лавке-то останется?" Кто работать-то будет?" - объяснил Путин, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос, почему, отдыхая в сибирской тайге с министром обороны Сергеем Шойгу, они не берут с собой председателя правительства.

"Поэтому когда-то Михаил Владимирович [Мишустин] уезжает и отдыхает - и публично, и непублично", - отметил Путин. "Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, звонит, ставит меня в известность, так уж заведено, говорит: "Я поеду туда-то, туда-то". Но он всегда на связи", - заверил президент.

Говоря о том, почему он часто выбирает местом отдыха Сибирь, Путин признался, что ездит туда с начала 2000-х годов. "Для меня это часть моей жизни", - рассказал президент. "Вот меня спрашивали, где бы вы хотели жить - в Петербурге, в Москве, вот в Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема, уникальные люди", - подчеркнул глава государства. По его оценке, сибиряки в целом - "это золотой фонд России". "По своим ценностям, моральным качествам", - уточнил он.