Путин призвал решить вопрос об обеспечении лекарствами лиц с СМА старше 18 лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" обеспечивает сегодня необходимыми лекарствами пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) только до 18 лет, нужно решить вопрос, как помочь взрослым людям, заявил в четверг президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Нам нужно заранее подумать о том, что делать и как помочь людям, которые достигают 18-летия, потому что пока это только до 18 лет. Но мы думаем над этим и обязательно, ни в коем случае, не оставим это в стороне", - сказал глава государства.