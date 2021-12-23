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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин призвал решить вопрос об обеспечении лекарствами лиц с СМА старше 18 лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" обеспечивает сегодня необходимыми лекарствами пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) только до 18 лет, нужно решить вопрос, как помочь взрослым людям, заявил в четверг президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Нам нужно заранее подумать о том, что делать и как помочь людям, которые достигают 18-летия, потому что пока это только до 18 лет. Но мы думаем над этим и обязательно, ни в коем случае, не оставим это в стороне", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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