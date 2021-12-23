Задержанные рейсы в аэропортах Сургута и Нижневартовска отправили в пункты назначения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Задержанные на вылет рейсы в двух крупнейших аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа - в Нижневартовске и Сургуте - отправлены в пункты назначения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов.

В четверг утром в аэропортах Сургута и Нижневартовска произошла массовая задержка рейсов на прилет и вылет из-за непогоды: причиной стал сильный боковой ветер, сообщали ТАСС в справочных аэропортов.

По данным онлайн-табло аэропорта Нижневартовск, на несколько часов был задержан прилет рейсов из Москвы, Новосибирска, Тюмени, на вылет - рейсы в Уфу, Москву, Новосибирск, Ханты-Мансийск. В аэропорту Сургута на несколько часов были задержаны рейсы на вылет, в частности, в Махачкалу, Тюмень, Екатеринбург, Москву, Омск, Уфу, на прилет, в том числе, из Омска, Тюмени, Иркутска.

Ранее на сайте регионального ГУ МЧС сообщалось, что, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ХМАО ожидаются сильный снег, метель, порывистый ветер.