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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин считает своим долгом заниматься спортом

Президент отметил, что "обязан поддерживать форму"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что, работая на главном государственном посту, не имеет времени на полноценный досуг, но для поддержания формы регулярно занимается спортом.

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Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина
Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина

"Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить", - сказал глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос, удается ли ему отслеживать театральные премьеры или деятельность блогеров. "Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности", - сказал Путин с улыбкой, повторив одну из своих шуток, впервые прозвучавшую еще в начале 2000-х годов на одной из встреч с кремлевским пулом.

Переходя на серьезный тон, президент признался: "У меня практически досуга-то не бывает". "Но спортом я действительно занимаюсь, потому что я считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа", - объяснил президент.

Семнадцатую большую пресс-конференцию Путин завершил, поздравив журналистов с наступающим Новым годом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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