Путин считает своим долгом заниматься спортом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что, работая на главном государственном посту, не имеет времени на полноценный досуг, но для поддержания формы регулярно занимается спортом.
"Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить", - сказал глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос, удается ли ему отслеживать театральные премьеры или деятельность блогеров. "Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности", - сказал Путин с улыбкой, повторив одну из своих шуток, впервые прозвучавшую еще в начале 2000-х годов на одной из встреч с кремлевским пулом.
Переходя на серьезный тон, президент признался: "У меня практически досуга-то не бывает". "Но спортом я действительно занимаюсь, потому что я считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа", - объяснил президент.
Семнадцатую большую пресс-конференцию Путин завершил, поздравив журналистов с наступающим Новым годом.