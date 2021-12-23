Путин: развитию инфраструктуры в селах будет уделено большое внимание в ближайшие годы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти РФ будут продолжать развивать инфраструктуру в селах в ближайшие годы. На эти цели заложен "значительный объем денег", заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Обязательно [государство будет заниматься развитием инфраструктурных проектов в селах]. Во-первых, это все делается в рамках соответствующей программы развития села, и она будет наполняться соответствующим финансированием - это первое. Второе - те проекты, в том числе в рамках национальных проектов, о которых я так или иначе сегодня упоминал, в значительной степени сориентированы на то, чтобы опережающим образом работать именно в сельской местности", - сообщил он.

По словам Путина, значительная часть бюджета на развитие инфраструктуры в стране будет предназначена именно для сельских территорий в ближайшие годы. "В общем, это, конечно, комплексная, большая задача, касающаяся и развития инфраструктуры. Значительный объем денег, которые предусмотрены на развитие инфраструктуры, пойдут именно на развитие сельских территорий", - отметил он.

Президент заявил, что приоритетом в развитии инфраструктуры в селах, в частности, будет оставаться строительство новых школ и реновация существующих."Например, мы уже, по-моему, упоминали о программе реновации школ и строительстве школ. Так вот, опережающим темпом это, конечно, будет делаться", - сказал он.

Приоритетным направлением в ближайшее время также останется развитие интернет-сети в селах, несмотря на масштабную работу по созданию инфраструктуры, заявил Путин.

"Что касается интернета, то не случайно вы сейчас упомянули о том, что вот интернет есть, а в деревне может не быть каких-то элементарных вещей. Конечно, об элементарных вещах нужно думать, но и интернет надо обеспечить для того, чтобы население, люди могли получать определенный и современный уровень образования и пользоваться теми услугами, которые можно получить через интернет даже в отдаленных регионах и маленьких населенных пунктах", - сообщил он.