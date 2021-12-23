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Путин признался, что ему в пандемию не хватает живого общения с близкими

По словам президента, работе ограничения, введенные из-за ковида, не мешают

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что из-за пандемии ему не хватает общения с близкими людьми, однако работе ограничения, введенные из-за ковида, не мешают.

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Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина
Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина

"Разница в три метра - она не играет существенной роли", - сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос об особенностях работы в период "коронавирусных" ограничений.

"Мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся и то свободно разговариваем друг с другом, а когда у меня коллега тут сидит, совсем рядом, разницы практически никакой не ощущается", - объяснил Путин, указав на своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который во время большой пресс-конференции находился на некотором отдалении от главы государства.

Президент обратил внимание на то, что значительная часть работы проходит при помощи "современных средств связи". "В целом работа налажена должным образом", - сказал он.

"Но общения с близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми можно встретиться, рядом посидеть - этого, конечно, не хватает. Я думаю, что так же, как и любому другому человеку", - добавил глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаПандемия COVID-19
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