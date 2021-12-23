В Госдуме не обсуждают вопрос включения Байкала в особые федеральные территории

Журналистка из Бурятии на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 22 декабря спросила главу государства, приняты ли какие-либо решения по ранее обсуждавшему вопросу об объявлении Байкала особой федеральной территорией. Президент ответил, что этот вопрос не обсуждается.

"Вопрос о придании Байкалу статуса особой федеральной территории в Государственной думе также не рассматривается. А вот дополнительное финансирование мероприятий, направленных на его защиту, безусловно, нужно. Важно сделать так, чтобы там было комфортно жить людям, при этом не обременяя природу. Необходимо соблюсти баланс", - сказал Якубовский.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя затронутый на пресс-конференции вопрос, отметил, что Байкал - это неотъемлемая часть прилегающих к нему регионов. "Наша задача - приложить максимум усилий для их развития не в ущерб экологической системе уникального озера, которое уже более двадцати лет входит в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО", - процитировала губернатора его пресс-служба.

Вопрос о создании особых федеральных территорий, не входящих в субъекты страны, был поднят в 2020 году, когда прорабатывались изменения в Конституцию РФ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда высказала мнение, что в случае внесения в конституцию поправки о создании особых федеральных территорий к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный. Эксперты, комментируя тему, отмечали, что относительно Байкала этот вопрос нужно прорабатывать так, чтобы это не привело к новым ограничениям в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где хозяйственная деятельность уже ограничена существующим законодательством.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 2022 году в Казани, где пройдет 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, может быть поднят вопрос о включении Байкала в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, в связи с загрязнением озера и недостаточными мероприятиями по его защите. Однако российские власти заявили, что выполнят все обязательства, чтобы этого не допустить и снять вопрос с повестки.