Путин: никакие планы объявить Байкал федеральной территорией не обсуждались

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вопрос об объявлении Байкала федеральной территорией не обсуждается, заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Мне неизвестно <…> о том, что обсуждается такой вопрос, о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. В любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше. <…> Речь наверняка шла о том, чтобы выделить дополнительные ресурсы для того, чтобы поддержать уникальные экосистемы Байкала, наладить соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там жизнь и работу. Если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдет", - сказал президент.