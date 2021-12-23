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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин: никакие планы объявить Байкал федеральной территорией не обсуждались

Президент подчеркнул, что Байкал не будет от людей дальше в любом случае
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вопрос об объявлении Байкала федеральной территорией не обсуждается, заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Мне неизвестно <…> о том, что обсуждается такой вопрос, о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. В любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше. <…> Речь наверняка шла о том, чтобы выделить дополнительные ресурсы для того, чтобы поддержать уникальные экосистемы Байкала, наладить соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там жизнь и работу. Если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдет", - сказал президент.

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