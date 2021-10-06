"Помнящий о предках никогда не будет один". Как найти себя на берегах Байкала

Корреспондент ТАСС в рамках экспедиции Ассоциации самых красивых деревень и городков России проехала около четырех тысяч километров по Республике Бурятия и Иркутской области. Она искала самые привлекательные населенные пункты страны. Но нашла нечто большее

Шаманский "интернет" Летний Ольхон больше похож на южный курорт. Магазины, гостиницы, сувенирные лавки, прокат сапбордов, объявления о медитации на берегу Байкала, йоге, познании себя. Очень много людей. Весь остров считается священным. Шаманы рекомендуют перед поездкой сюда помолиться и понять, зачем ты едешь. Геннадий Тугулов — шаман-кузнец с острова Ольхон. В ходе другой экспедиции мы уже встречались с ним несколько лет (для него — несколько ступеней) назад. В обучении и развитии шамана существует девять ступеней. Каждая из них длится три года. Каждый шаг — новые способности, передаваемые предками. Мы сидим на возвышенности перед въездом в поселок Хужир. Здесь, когда тепло, встречаются пять ольхонских шаманов. Обсуждают проведение обрядов. Отсюда видно Байкал, часть поселка, дорогу, по которой постоянно ездят "буханки" с туристами.

Описание Поселок Хужир © Вера Костамо/ТАСС

— Мы не имеем права запрещать людям видеть Ольхон. Это природа — и она для всех. Но важно, о чем ты думаешь здесь. Перед поездкой сюда попроси предков, чтобы они открыли тебе эту красоту, — говорит Геннадий. — Все молящиеся люди, любых конфессий, поддерживают этот мир. У каждого из нас своя религия — лестница: у буддистов одна, у шаманистов другая. Но все ведут к одному — мы все стремимся к добру. Геннадий — тринадцатый шаман в роду, четырнадцать лет он помогает людям. — Сейчас я держу древо своего рода. Откажись я от своего предназначения, и древо рухнет. От своего пути я очень долго прятался. Мне с детства говорили, что я — внук шамана. Шаманом становится или старший, или самый младший ребенок в семье. Середину нельзя убирать. Это как полозья у саней — сломались посередине, и воз упал. Поэтому передний должен тащить, а задний подталкивать. Нас, детей, было десять человек — я младший.

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Однажды заболевший племянник Геннадия обратился к шаману в Улан-Удэ. Тот попросил привести дядю, "который прячется на Ольхоне". — Я приехал, зашел в дом к шаману, он начал говорить со мной из другой комнаты: "Я тебя давно ждал". У меня волосы на голове дыбом встали. Оттуда я вышел совсем другим человеком. Геннадий говорит, что шаман, который "поставил его на нужный путь", — наставник, а учителя — предки. Мысленно он общается с ними всегда. "У нас свой интернет". "Человек, который помнит о своих предках, никогда не будет один". Шаманом Геннадий стал в 49 лет, сейчас ему 63 года. У него двое детей, шестеро внуков. Когда-то кто-то из них будет шаманом.

Описание Геннадий Тугулов © Вера Костамо/ТАСС

— Я не могу отказать ни одному человеку. Потому что ко мне пришли за помощью. Шаман помогает человеку найти дорогу. Но когда человек просит сделать зло для кого-то — я откажу и постараюсь объяснить. Если человек не готов отказаться от зла, я отправляю его домой подумать. Если человек ни во что не верит, значит, он все время будет бродить в темноте. Он не найдет себя. Людям нужно дать свет. Геннадий разжигает огонь, дрова для костра привез с собой. Берет пачку молока и бутылку водки — "светлую" и "темную" жидкость. Сейчас начнется обряд. Позвать всех предков — Для него нужна тишина. Хорошо? Геннадий обращается к духам местности. Просит простить людей, которые причиняют вред миру. "Они делают это из-за незнания". Род Геннадия — кузнецы. Поэтому он использует небольшую наковальню. Стучит по ней, чтобы очистить человека, и вместе с этим общается со своим предком-кузнецом.

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После обряда шаман бросает на землю медную чашу. Если она падает "открытой" — вниз донышком, — молитвы услышали. А если "закрытой" — обряд придется повторить. "Значит, кого-то из предков я не позвал". — Люди приходят с разными проблемами. Я объясняю, что сначала человек должен найти себя. Надо стоять крепко на своих ногах. Верить в себя. А потом человек обязательно должен делать добро. Всегда. Это возможно. В ясный день Байкал бирюзовый. Солнце отражается в круглых зеркалах-толи, висящих поверх одежды Геннадия. Желтом — зеркале кузнеца. Серебряном — шамана. Носят их, чтобы никакая энергия не задела человека.

В каменном кольце гаснет костер. Еле виден дым. Геннадий говорит, что шаманов не хоронят, а сжигают, чтобы они ушли с дымом. И смотрели на людей сверху. Посольское На юго-восточном берегу Байкала есть поселок Посольское, известный среди любителей кайтинга и тишины. — Я всегда говорю иностранцам, что люди у нас все хорошие, у них большое сердце, — Ульяна Абрамова, хозяйка гостевого дома "София", показывает комнаты. — В Посольском две гостиницы, но их не хватает: очень много туристов. Сезон короткий, с середины июня до середины августа.

Описание Поселок Посольское © Вера Костамо/ТАСС

Иностранные туристы заезжают в Посольское, потому что место внесено в путеводитель по Сибири из серии Lonely Planet. Ульяна листает книгу отзывов: Англия, Германия, Израиль, Италия, Владивосток, Калининград, Мурманск, Архангельск — вот такая география. Мотоциклисты, велосипедисты, любители кайтинга и даже орнитологи. У Ульяны и ее мужа в гостинице все по-домашнему. Кто-то из гостей в книге отзывов написал: "У меня ощущение, что все здесь знакомы". Иногда поговорить с гостями заходит настоятель Посольского Спасо-Преображенского монастыря. Если подняться на второй этаж гостиницы и выше на смотровую башенку, можно увидеть часть обители и Байкал. Здесь он очень похож на море. Своенравный, уходящий в самый горизонт.

Описание Ульяна Абрамова © Вера Костамо/ТАСС

— Никто никого не ущемляет. Православие, буддизм и шаманизм живут мирно. Есть те, кто ходит по всем святым местам, — говорит Ульяна. — Вы видели на берегу напротив монастыря столб-сэргэ с лентами? Этим все и сказано. В октябре 2017 года на Байкале был введен запрет на промысловый вылов омуля — второй раз за всю современную историю озера. — Для многих вылов и переработка рыбы были единственной возможностью заработать. Поэтому люди вынуждены уезжать работать вахтами. Молодежь тоже уезжает — как и везде. Предпочитают Иркутск. Производство там развито, электроэнергия дешевая. Ульяна заметила, что у запрета оказался еще один эффект — нерпы с этой стороны озера не было, а сейчас появилась. Как и бакланы. Это не хорошо и не плохо — просто факт. Но как явление скажется на экосистеме, пока не ясно. Байкал в течение дня очень разный: меняется цвет воды и неба, направление и сила волны. С севера может подуть баргузин, а потом смениться култуком с юго-запада.