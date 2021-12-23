Жителям Улан-Удэ произведут перерасчет потребленного тепла в связи с аварией на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил осуществить перерасчет потребленного тепла в связи с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Территориальная генерирующая компания - 14" (ТГК-14) осуществит перерасчет потребленного тепла в связи с ЧС на ТЭЦ-1. Глава Бурятии поручил ресурсоснабжающим организациям скорректировать расчеты с потребителями с учетом последствий аварии", - сообщили в пресс-службе.

Минувшей ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Теплоснабжение ограничено более чем в 790 многоквартирных домах.

"Обеспечить контроль со стороны администрации Улан-Удэ и управления муниципальной жилищной инспекции, совместно с АО "Читаэнергосбыт" проработать по домам, которые попали под ограничения подачи тепла. Если в этих домах идет пик потребления электроэнергии, отличающийся от среднемесячного, то этот прирост посчитать и на эту сумму соответственно скорректировать тариф. И не путем снижения тарифа, а представить предложения по компенсации дополнительных расходов на электроэнергию", - поручил глава Бурятии.

По данным энергетиков, в Железнодорожном районе Улан-Удэ сейчас отмечается рост нагрузки на электросети на 30-40%. Специалисты "Бурятэнерго" в связи с ЧП перешли на особый режим работы. По данным Бурятской гидрометеослужбы, температура воздуха в Улан-Удэ ближайшей ночью опустится до минус 35 градусов. Для снижения нагрузки на электросети в столице Бурятии частично отключено уличное освещение.

На ТЭЦ-1 запущен резервный котел №2 для поддержания параметров теплоносителя.