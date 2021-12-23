Питание на топливоподаче ТЭЦ в Улан-Удэ восстановили

ТАСС, 23 декабря. Специалисты электроцеха ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произвели подключение питания для топливоподачи после аварии. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАО "Территориальная генерирующая компания №14" (ТГК-14).

"Питание на топливоподаче Улан-Удэнской ТЭЦ-1 восстановлено. Уголь подан на котлы части среднего давления №1, 2 и 5. Параметры теплоносителя поддерживаются. Продолжаются подготовительные работы по сбору схемы к пуску котла №8, который позволит поднять температуру теплоносителя до 70-75 градусов", - отмечается в сообщении.

В ликвидации последствий аварии участвуют около 70 человек. Для усиления восстановительных бригад в Улан-Удэ выехали специалисты из производственных филиалов "Читинская генерация" и "Читинский энергетический комплекс", сформированы дополнительные бригады для работы в ночное время. "Сейчас на станции в работе коты №1, 2 и 5, часть нагрузки со станции переброшена на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Котельные и ТЭЦ-2 работают в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов, силами МЧС возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Теплоснабжение ограничено более чем в 790 многоквартирных домах и в десятках социальных объектов. Восстановление теплоснабжения в Улан-Удэ, нарушенное после пожара на ТЭЦ-1, планируется 25 декабря.

По решению главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса").