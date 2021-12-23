Власти Башкирии рассчитывают на федеральную поддержку проектов к 450-летию Уфы

ТАСС, 23 декабря. Власти Республики Башкортостан рассчитывают на федеральную поддержку проектов, запланированных к 450-летию Уфы. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава Башкортостана Радий Хабиров.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил, что подготовка и проведение празднования 450-летия основания Уфы, которое пройдет в 2024 году, требуют правильного распределения и перераспределения средств. При этом он добавил, что "можно и о дополнительных деньгах подумать".

"450-летию Уфы уже придан федеральный статус указом президента страны, есть оргкомитет на федеральном уровне, огромное спасибо за это Владимиру Владимировичу, потому что это придает совсем другой статус. Это мероприятие становится, подчеркиваю, общефедеральным. Безусловно, во время приезда президента к нам в августе 2021 года вопрос поддержки наших проектов мы также обсуждали. По каждому объекту, который мы сейчас определяем в перечень, будет поддержка. Я абсолютно уверен, что с помощью президента и правительства России мы все-таки достойно встретим 450-летие Уфы", - сказал Хабиров.

Он уточнил, что в Башкирии уже начинается строительство дворца борьбы. "Мы начинаем строить дворец борьбы к 2024 году, там уже есть федеральное софинансирование - 1 млрд 100 млн рублей", - отметил глава республики.

В мае оргкомитет утвердил план мероприятий по подготовке празднования в 2024 году 450-летия основания Уфы. По данным властей республики, к юбилею в Уфе должны быть реконструированы здание цирка, русского драмтеатра, театра кукол, построены центры спортивной борьбы и волейбола. Среди инфраструктурных проектов заявлены возведение моста и продолжения проспекта Салавата Юлаева, реконструкция исторического центра Уфы.