Мизулина считает, что ограничение времени использования гаджетов обезопасит детей

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что интернет должен дополнять реальную жизнь, полный уход в виртуальную жизнь ведет к деградации молодежи.

"Лига безопасного интернета полностью поддерживают все, что было озвучено в ходе пресс-конференции Владимира Путина, - вопросы, связанные с тематикой распространения деструктивного контента, распространением экстремистской информации. Главный совет, который специалисты могут дать родителям, это ограничение использования гаджетов по времени, - сказала Мизулина. - Главная причина, по которой развивается зависимость от гаджетов у ребенка и у взрослых, это так называемая дофаминовая петля. Дофамин - нейромедиатор, который вызывает желание потреблять контент еще и еще. Именно поэтому так сложно отложить приложения вроде Instagram или TikTok".

Эксперт напомнила, что по всему миру практикуется так называемое дофаминовое голодание, когда мозгу дают отдохнуть. "Допустим, семья решает, что ребенку надо проводить меньше времени в гаджетах, и устанавливает правило, что с 8 вечера и до 8 утра никто из ее членов не пользуется телефонами и не смотрит телевизор. Обязательно надо соблюдать это правило вместе, иначе ребенок будет видеть лицемерие со стороны родителей и это приведет к обратному эффекту", - советует эксперт.

Другой важный момент, по ее словам, это контент, который ребенок потребляет. Мизулина посоветовала прислушиваться к тому, что именно смотрят дети, обращать внимание на возрастные рекомендации.

"Есть большое количество средств родительского контроля. Есть специальные приложения, которые позволяют родителям курировать, что смотрит ребенок. Дайте ребенку возможность посмотреть разный контент, но слушайте, что именно он смотрит. Если вы слышите, что контент явно не подходит по возрасту, то заблокируйте канал со своего устройства", - отметила она.