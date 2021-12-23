Власти Петербурга сообщили о почти полном восстановлении в городе плановой медпомощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Оказание плановой медицинской помощи в Петербурге на сегодняшний день удалось восстановить практически в полном объеме. Об этом сообщил в четверг вице-губернатор города Олег Эргашев на своей странице во "ВКонтакте".

Тему оказания плановой медицинской помощи, которая пострадала из-за пандемии, затронул президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, состоявшейся в четверг.

"В первую волну Петербургу, как и другим регионам, пришлось бросить все силы на борьбу с коронавирусом - мы в срочном порядке перепрофилировали больницы. На сегодняшний день нам удалось практически в полном объеме восстановить плановую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данным Эргашева, сейчас Петербург проводит масштабную работу по модернизации первичного звена здравоохранения. В микрорайонах города, где существует дефицит мощностей поликлиник, строятся современные медицинские центры. Помимо вложений государства, в расширении амбулаторно-поликлинического звена участвуют частные инвесторы. Так, 22 декабря в Московском районе города открылся медицинский центр "Полис. Участковые врачи", он может обслуживать более 40 тыс. человек.