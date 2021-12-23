Власти Башкирии рассмотрят возможность реконструкции Дворца хоккея в Уфе

ТАСС, 23 декабря. Власти Республики Башкортостан рассматривают возможность проведения реконструкции Дворца хоккея в Уфе, чтобы иметь больше возможностей для проведения крупных спортивных мероприятий. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава республики Радий Хабиров.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции в ответ на предложение провести чемпионат мира по хоккею в Уфе заявил, что Уфа в состоянии провести международные состязания самого высокого уровня.

"Что касается хоккея, конечно, это здорово. У нас есть "Уфа-арена", и это действительно один из лучших наших стадионов для хоккея. Идея хорошая, и раз журналист задал [вопрос], и президент не отрицает эту возможность, значит, нам нужно работать дальше. Насчет хоккея у нас есть еще идеи посмотреть реконструкцию нашего старого Дворца хоккея, который на улице Зорге в Уфе, когда мы это поправим, думаю, мы увереннее будем себя чувствовать в плане заявки", - сказал Хабиров.

Он отметил, что Башкирия заинтересована в проведении как можно большего числа крупных мероприятий. "Мы затягиваем к нам в Башкортостан как можно больше всевозможных мероприятий - спортивных, культурных и других", - сказал глава республики.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции пояснил, что ближайший чемпионат мира по хоккею планируется провести в Санкт-Петербурге в 2023 году, он пройдет с 5 по 21 мая 2023 года. К чемпионату по хоккею в Петербурге строится новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский". Эта ледовая арена станет одной из крупнейших в мире с вместимостью 21,5 тыс. зрителей в рамках хоккейных матчей, она должна быть готова к маю 2023 года.