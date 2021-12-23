В Улан-Удэ готовы развернуть ПВР на 6,6 тыс. человек после аварии на ТЭЦ

ТАСС, 23 декабря. Власти готовы развернуть в Улан-Удэ 20 пунктов временного размещения на 6 610 человек после аварии на ТЭЦ-1. Об этом говорится в сообщении на официальном портале Республики Бурятия.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"На территории города Улан-Удэ в готовности к развертыванию 20 пунктов временного размещения вместимостью 6 610 человек", - отмечается в сообщении.

По данным властей, в республиканском и городском резерве есть 400 тепловых пушек. "Организована работа по выдаче 140 тепловых пушек для поддержания температурного режима в жилых домах через управляющие компании (137 пушек в квартирах, три в подъездах)", - говорится в сообщении.

Сейчас в зоне ограничения теплоснабжения находится 1 120 жилых домов, в которых проживают 95 тыс. человек, а также 83 социальных объекта.