В Москве стоимость парковки в ряде мест с повышенным тарифом выросла до 450 рублей в час

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Тарифы на парковку автомобилей на 14% улиц Москвы изменились в пятницу. В некоторых зонах с повышенным тарифом цена одного часа выросла с 380 до 450 рублей.

"С 24 декабря на 14% улиц изменятся тарифы на парковку. <...> Там, где даже тариф 380 рублей/час не помогает оставить свободные места, потому что там много дорогих ресторанов и магазинов, будет новый: с 08:00 до 21:00 - 450 рублей/час, с 21:00 до 08:00 - 200 рублей/час (включая воскресенье). Это освободит 10-15% мест", - объяснили в департаменте транспорта столицы.

Там также отметили, что в Москве и Подмосковье уже 8,4 млн машин, это в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад, поэтому нагрузка на столичные улицы заметно выросла. Чтобы на парковках, которые уже заполнены на 95%, а местами и на 100%, оставались места, нужно менять тарифы.

При этом снижение тарифов предусматривается на 29 улицах: там, где стоимость составляла 380 рублей в час, будет дифференцированный тариф, предусматривающий бесплатную парковку по воскресеньям. Где был дифференцированный тариф, цена составит 80 рублей в час.

Ранее руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский заявил, что стоимость часа парковки в Москве становится все менее чувствительной, и в этой связи он предложил на самых загруженных улицах сделать тариф больше, а там, где есть пустые места, - меньше. Он также напомнил, что в 2013 году стоимость парковки в Москве начиналась от 50 рублей за час, ее сравнивали с ценой чашки кофе. По его словам, в мире принято поднимать цену парковки, пока не освобождается 15-20% мест, а "в отсутствие таких радикальных мер платная парковка в Москве - главный инструмент сдерживания неограниченного автомобилепользования".