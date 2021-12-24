Совфед отменил техосмотр для личных авто и мотоциклов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.

От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд. Тем не менее техосмотр будет обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Одобренный закон гласит, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в его конструкцию. Исключаются случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Исключение - очевидная техническая неисправность транспорта, угрожающая безопасности дорожного движения.

Владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Закон коснется владельцев примерно 50 млн транспортных средств.