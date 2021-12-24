Энергетики запустили еще один котел для восстановления теплоснабжения в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Энергетики запустили еще один котел, четвертый по счету, для восстановления теплоснабжения в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1, произошедшей 23 декабря. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Территориальной генерирующей компании - 14" (ТГК-14).

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Сегодня специалистами ПАО "ТГК-14" котел части высокого давления №9 введен в параллельную работу. Выход данного оборудования на параметры позволит продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя. Сейчас на станции в работе котлы №1, 2, 5, 9 и турбогенераторы №1, 3. Готовится к запуску котел №8", - сообщили в пресс-службе.

Ранее энергетики запустили двa трансформатора, которые подают электропитание для работы котлов. Восстановлено также питание на топливоподаче Улан-Удэнской ТЭЦ-1. "Работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме. Система теплоснабжения республиканской столицы поэтапно выходит на штатные параметры", - добавили в пресс-службе ТГК-14.

В Улан-Удэ 24 декабря из командировки вернулся глава Бурятии Алексей Цыденов. В настоящее время он проводит внеочередное заседание правительственной комиссии по ЧС. "Накануне глава республики прервал свою командировку в Сирию и вылетел из Дамаска ближайшим бортом, оттуда ближайшим рейсом вылетел из Москвы до Иркутска и добрался до Улан-Удэ на автомобиле, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - За все время своего отсутствия он регулярно получал информацию о ходе ремонтно-восстановительных работ".

Температура воздуха в Улан-Удэ в настоящее время составляет минус 32 градуса. До конца недели сохранится морозная погода. По решению главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса").