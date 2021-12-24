Власти Астраханской области заявили об исправности оборудования в больнице во время пожара

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Кислородное оборудование было исправно в реанимационном отделении инфекционной больницы Астрахани, где в результате пожара погибли две женщины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

Что известно о пожаре в инфекционной больнице в Астрахани

"По предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки. Кислородное оборудование находилось в исправном состоянии", - сообщили в пресс-службе.

Областное ГУ МЧС в пятницу сообщало, что в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги произошел пожар. Его площадь составила 15 кв. м, на данный момент возгорание ликвидировано. СУ СК РФ по области подтвердило гибель двух человек, прокуратура проводит проверку, следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В пресс-службе губернатора региона сообщали, что погибли две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в ковидном боксе, 18 пациентов эвакуированы в другое отделение больницы, один ребенок переведен в инфекционное отделение.

В декабре прошлого года в инфекционной больнице Астраханской области дважды происходили происшествия: 19 декабря в помещении для хранения кислородных баллонов произошел взрыв, тогда пострадал один человек, а 31 декабря у кислородного баллона произошел разрыв шланга, был травмирован сотрудник больницы.