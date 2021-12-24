Финансовую помощь окажут родным погибших при пожаре в больнице Астрахани

"Сотрудники министерства здравоохранения [Астраханской области] уже встретились с родными погибших. Им будет оказана финансовая и, при необходимости, психологическая помощь", - говорится в сообщении.

Областное ГУ МЧС в пятницу сообщало, что в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги произошел пожар. Его площадь составила 15 кв. м. СУ СК РФ по области подтвердило гибель двух человек, прокуратура проводит проверку, следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В пресс-службе губернатора региона сообщали, что погибли две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в ковидном боксе, 18 пациентов эвакуированы в другое отделение больницы, один ребенок переведен в инфекционное отделение. Сообщалось, что, по предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки, кислородное оборудование находилось в исправном состоянии.