Пассажиры Utair вылетели из Тюмени в Ереван с более чем 10-часовым опозданием

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван, задержанного в субботу из-за неисправности самолета, вылетели в пункт назначения с опозданием более чем в 10 часов. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта Рощино.

"Самолет вылетел в Ереван в 18:35 (16:35 мск)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее ТАСС в справочной аэропорта Рощино, рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван был задержан в субботу утром из-за технической неисправности самолета. По данным на сайте аэропорта, вылет рейса по расписанию должен был состояться 25 декабря в 07:20 (05:20 мск). В свою очередь пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила журналистам, что во время разбега самолета командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя. Прекратил разбег, вернулся на стоянку. На рейс зарегистрировались 176 пассажиров, включая 18 детей. Пострадавших нет. Прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по данному инциденту проводят проверки.

В пресс-службе авиакомпании ТАСС уточнили, что при подготовке к взлету из-за погодных условий произошел помпаж двигателя (был слышен хлопок), командир принял решение вернуться на стоянку. Пассажирам была предоставлена гостиница, еда и напитки. Для вылета был предоставлен резервный борт.