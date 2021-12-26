Энергетики Улан-Удэ начали подключать к горячему водоснабжению жилые дома и соцобъекты

УЛАН-УДЭ, 26 декабря. /ТАСС/. Подключение к горячему водоснабжению многоквартирных домов и социальных объектов началось в Улан-Удэ после восстановительных работ, длившихся трое суток после пожара на ТЭЦ-1. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперштабе Бурятии.

"Сегодня планируется подключить к горячему водоснабжению 55 дошкольных и лечебных учреждений в Советском и Железнодорожном районах. В Октябрьском районе в плане 301 многоквартирный дом. По зоне ТЭЦ-1 планируется начать подключение к горячему водоснабжению 300 жилых домов", - сообщили в оперштабе.

Планируется, что с 27 декабря возобновят работу детские сады в Железнодорожном и Советском районах. 23 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1 работу дошкольных учреждений образования приостановилиа. "Отопление в садах Железнодорожного и Советского районов есть, температурный режим пришел в норму. Горячая вода появится сегодня во всех садах", - сообщил в Instagram мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По данным Территориальной генерирующей компании - 14 (ТГК-14), температурные параметры на вводе в жилые дома приближены к нормативным. В работе котлы №1, №2, №5, №8 и №9 и турбогенераторы №1, №3. Потребители тепломагистрали №6 пока запитаны от ТЭЦ-2: перераспределение части нагрузки с аварийной ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2 было произведено 23 декабря сразу после ЧП.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание ликвидировали, пострадавших нет, в результате аварии ограничили теплоснабжение около 1 тыс. домов, а такжн подачу горячей воды.

23 декабря ввели режим ЧС регионального уровня. 25 декабря его перевели на режим ЧС муниципального значения.