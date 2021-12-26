Умер экс-глава Англиканской церкви в ЮАР Десмонд Туту

ТАСС, 26 декабря. Лауреат Нобелевской премии мира и бывший архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту, который боролся против апартеида, умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента страны Сирила Рамапосы, опубликованном в воскресенье.

"Десмонд Туту был несравненным патриотом. Принципиальный и прагматичный лидер, придавший смысл библейcкому пониманию того, что вера без дел мертва", - приводятся в сообщении слова южноафриканского лидера. Рамапоса от имени всех граждан страны выразил соболезнования по поводу смерти бывшего архиепископа.

Сообщается, что Туту умер в воскресенье в Кейптауне. Причина смерти не приводится.

В 1984 году архиепископу была присуждена Нобелевская премия мира "за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида". В своей нобелевской лекции Туту выразил уверенность в том, что "мира нет там, где нет справедливости". В 1985 году Туту занял пост епископа Йоханнесбурга, а в 1986 году стал архиепископом Кейптаунским - главой Англиканской церкви в ЮАР.

Позже по приглашению бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы (1994-1999 годы) Туту возглавил Комиссию правды и примирения, созданную для расследования политически мотивированных преступлений, связанных с нарушением прав человека. В 1996 году он оставил пост архиепископа, чтобы полностью сосредоточиться на работе Комиссии.

Он неоднократно выступал в защиту прав человека, детей, женщин, ВИЧ-инфицированных и других социально дискриминируемых групп. Принадлежа к числу видных христианских лидеров, Туту в то же время поддерживал защитников права на аборты, эвтаназию, гомосексуальные браки. Он также выступал с осуждением войны в Ираке, бомбардировок Палестины, нарушений прав человека в Бирме и американской тюрьме Гуантанамо. В 2010 году Туту объявил об окончании общественной деятельности и уходе на заслуженный отдых.