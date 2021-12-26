Введенное из-за непогоды ограничение движения автобусов сняли на трех курганских дорогах

ТАСС, 26 декабря. Введенное из-за непогоды ограничение движения автобусов сняли на трех дорогах регионального значения в Курганской области. Об этом сообщили в воскресенье в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по региону.

В среду, 22 декабря, движение автобусов было приостановлено из-за снегопада и плохой видимости на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения в Курганской области. Позже ограничение сняли на автомобильных дорогах федерального значения - Р-254 "Иртыш" (подъезд к городу Тюмень, с 0 по 91 км), Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган (с 125 по 356 км), трассе "Иртыш" (подъезд к городу Ишим). Также движение автобусов разрешили на участке трассы "Иртыш" от города Кургана до границы с Республикой Казахстан.

"26 декабря в 16:00 (14:00 мск) еще частично сняты ограничения на движение автобусов. Открыты для движения пассажирского транспорта дороги регионального значения Курган- Звериноголовское (до границы с Республикой Казахстан), Лебяжье-Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области и Петухово-Частоозерье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение движения регулярных автобусных перевозок сохраняется по федеральной трассе "Иртыш" на участке от города Кургана до границы с Челябинской областью, часть дорог регионального и все дороги межмуниципального значения Курганской области.