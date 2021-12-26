Движение по трассе М-7 в Башкирии, ограниченное из-за погодных условий, возобновили

ТАСС, 26 декабря. Ограниченное из-за непогоды движение на участках трассы М-7 "Волга", проходящих по территории Башкирии, возобновлено. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор "Приуралье".

"С 16:00 (местное время) 26 декабря 2021 года движение на участках федеральной трассы М-7 "Волга" (км 1308 - км 1319, км 1194 - км 1230, км 1305 - км 1331) возобновлено", - говорится в сообщении.

Также сняты ограничения движения на федеральной трассе Р-240 "Западный обход города Уфы".

"ФКУ Упрдор "Приуралье" настоятельно просит воздержаться от перемещения на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий", - говорится в сообщении.

В республике сохраняется сложная дорожная ситуация. Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных такси, легковых такси ограничено на нескольких участках трассы Р-24, а также на участке трассы М-7 "Волга". Как сообщали в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС, более 30 грузовых и легковых автомобилей застряли на трассе М-5 в Башкирии.