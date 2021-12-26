Детсады Улан-Удэ, приостановившие работу из-за аварии на ТЭЦ-1, откроются 27 декабря

УЛАН-УДЭ, 26 декабря. /ТАСС/. Детские сады в городе Улан-Удэ, временно закрывшиеся 23 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1, возобновят работу 27 декабря. Теплоснабжение и подача горячей воды в дошкольных образовательных учреждениях восстановлены, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе Бурятии.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Завтра приступят к работе 19 детсадов и две предшколы, приостановившие функционирование в связи с аварией на ТЭЦ-1", - сообщили в оперштабе.

Происшествие на ТЭЦ-1 никак не повлияло на учебный процесс в средних школах: на момент аварии ученики находились на дистанционном обучении, оно было введено 13 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. С 27 декабря у школьников Бурятии начинаются зимние каникулы.

В настоящее время специалисты продолжают поэтапное подключение к горячему водоснабжению потребителей города. Уже подключена часть многоквартирных домов - более 1 тыс., в том числе 753 в Октябрьском районе, 163 - в Железнодорожном районе, 96 - в Советском районе.

"На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в работе котлы №1, №2, №5, №8 и №9 и турбогенераторы №1, №3. Нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков. Дополнительного включения котлов не требуется, температурные параметры на вводе в жилые объекты стабилизировались, приближены к нормативным, - сообщили в пресс-службе "Территориальной генерирующей компании - 14" (ТГК-14). - Производятся работы по восстановлению котла № 6 и вспомогательного оборудования и выводу в нормальный резерв".