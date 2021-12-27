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Авария на ТЭЦ в Улан-Удэ

В Улан-Удэ запустили все необходимые для теплоснабжения котлы на ТЭЦ-1

При этом на станции продолжаются работы по восстановлению котла №7, завершить их планируется 30 января

УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /ТАСС/. Все котлы на ТЭЦ-1, необходимые для теплоснабжения домов в Улан-Удэ, запущены. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

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"В работе находится пять котлов. Шестой - в резерве, пока стоит отключенный и не требует запуска: у него схема рассчитана так, что при отсутствии хотя бы одного рабочего котла запускается очень оперативно", - сказал Луковников.

Работы по восстановлению еще одного котла №7 продолжаются. "Он был самым проблемным. Как говорят энергетики, работы по нему будут закончены 30 января 2022 года, что соответствует графику", - отметил зампред республиканского правительства.

По последним данным, теплоснабжение жилых домов, социальных объектов, попавших в зону ограничения подачи тепла после аварии на ТЭЦ-1, восстановлено, соответствует нормативным показателям. "Все отопление включено в единую схему, то есть работает по нормальной существующей схеме теплоносителя в теплосетях, соответствует расчетным графикам - температура более 100 градусов, где-то 101-104 градуса в зависимости от температуры окружающей среды", - пояснил Луковников.

Продолжаются работы по подключению горячего водоснабжения. Большая часть объектов подключены, осталось около 150 домов, там горячая вода появится до конца дня.

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РоссияБурятияАвария на ТЭЦ в Улан-Удэ
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