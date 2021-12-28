Капитана потерявшего ход по пути из Владивостока парома проверят на состояние опьянения

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Капитана парома "Босфор Восточный", перевозившего пассажиров между Владивостоком и островом Попова и потерявшего ход, проверят на состояние алкогольного опьянения. Также планируется выяснить, почему судно заправили охлажденным топливом, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Провести расследование, по какой причине паром "Босфор Восточный" был заправлен переохлажденным топливом, в результате чего судно потеряло ход. Такое распоряжение дал сегодня, 28 декабря, глава Владивостока Константин Шестаков. Кроме того, будет проведено медицинское освидетельствование на предмет того, был ли капитан парома в состоянии алкогольного опьянения во время рейса. Такое предположение появилось со слов пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шестаков поручил проработать вопрос аренды баржи для перевозки автомобилей и пассажиров, которая могла бы работать наряду с коммерческой. Во вторник, 28 декабря, людей доставляют на материк и обратно на судне на воздушной подушке.

В понедельник после ежегодного ремонта паром "Босфор Восточный" вышел в рейс на остров Попова, однако при подходе к острову потерял ход. На помощь ему выдвинулось спасательное судно "Капитан Балашов", но команда парома запустила двигатель и пришвартовала судно. Пассажиров на острове ждал автобус.