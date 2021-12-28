Новогодние обещания: какой в них смысл? И как загадать, чтобы выполнить?

В конце года наступает время не только для подведения итогов и поздравлений, но и для обязательств достичь какой-то важной для себя цели в будущем году. Почему новогодние обещания могут быть вредны и как правильно строить планы?

Новогодние обещания особенно популярны в англоязычных странах. Раньше их записывали в дневник, прикрепляли памятку на холодильник или объявляли друзьям во время празднования Нового года, сейчас — постят в соцсетях. Сама традиция давно уже стала предметом шуток — в основном из-за того, что праздничные обеты многими не выполняются. Время итогов и зароков В России массовой привычки давать новогодние обещания самому себе раньше не было. Возможно, это связано с традиционными суевериями о том, что желание или цель можно "сглазить", если говорить о них вслух. Директор Центра социокультурных исследований Высшей школы экономики Надежда Лебедева вспоминает русскую поговорку: загад не бывает богат. "В крестьянской жизни очень мало что зависело от человека, поэтому загадывать ничего было нельзя. А о самоощущениях, изменении самих себя тогда не думали", — говорит она. В ХХ веке появилось повсеместное планирование, люди стали смелее в постановке личных целей, но — глобальных (школа — институт — работа) и выглядевших больше как обязательство перед обществом, чем перед собой.

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Однако времена изменились, важным стал личный успех, и западный новогодний ритуал прижился. Отчасти этому могла способствовать его перекличка с национальным "авось". "Это перекладывание ответственности на какую-то третью силу, на судьбу, на бога. Когда я говорю, что с Нового года я что-то начну, это говорит не о том, что я начну с 1 января, а о том, что я не начну сейчас, и, скорее всего, не начну вовсе", — поясняет Лебедева. По ее мнению, новогоднее обещание — признак неудовлетворенности какими-то аспектами своей жизни и стремление изменить что-то, но не такое сильное, чтоб начать делать уже сейчас. Возможно поэтому большинство новогодних обещаний связаны с действиями, которые требуют много волевых усилий в процессе, — похудеть, правильно питаться, бросить вредные привычки, добавляет замдиректора Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова. А публичность обещания позволяет подкрепить мотивацию. "Многие люди видели, слышали, и ты можешь получить насмешки в свой адрес, если не выполнишь", — отмечает Лебедева. Что люди обещают в Новый год Самыми популярными новогодними обещаниями на 2021 год в США, по данным Statista, были: больше тренироваться, правильно питаться, похудеть, заниматься карьерой, проводить больше времени с семьей, найти новое хобби, меньше времени проводить в соцсетях, заниматься благотворительностью и волонтерством, бросить курить и октазаться от алкоголя. В России таких исследований не проводили, но, считает Кисельникова, данные вряд ли будут отличаться. "Это общечеловеческие желания, которые связаны с заботой о себе и качеством жизни", — уточняет она.

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Судя по постам российских пользователей в соцсетях, это так. Среди обещаний — научиться играть на гитаре, сесть на шпагат, больше читать, бегать дольше и дальше, начать раздельный сбор отходов, защитить диплом, прийти в форму и оздоровиться, пить витамины, стараться не опаздывать, научиться стоять на руках, посетить новую страну, раньше ложиться спать, начать учить иностранный язык. Отличие в том, что в русскоязычном сегменте соцсетей к новогодним обещаниям пока относятся позитивно. Тут нет подборок дурацких обещаний и шуток о том, что они не выполняются. Скорее, эти посты — возможность продемонстрировать друзьям свои интересы, представить себя как целеустремленного и собранного человека. Неудивительно, что тему используют и маркетологи, которые делают новогодние посты с призывами, например, пообещать себе больше заботиться о коже в новом году с таким-то брендом, или записаться на мастер-класс по личностному росту, чтобы точно добиться своих новогодних целей. Почему новогодние обещания не выполняются и вредны Можно выделить три основные причины провала. Прежде всего, это неправильно выбранные цели. "Очень часто людей воспитывают на чувстве долга и необходимости жить в соответствии с социальными требованиями. И выбор желаний обусловлен тем, что общественно одобряется, что считается признаком успеха другими людьми. Поскольку это начинают внушать с детства, человек не научается прислушиваться к тому, что для него лично действительно важно", — отмечает Кисельникова. И так как такие обещания не подкреплены личными ценностями, они быстро перестают работать.

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