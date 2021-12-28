Пискарев считает закономерным решение суда о ликвидации "Мемориала"

"Решение Верховного суда закономерно. Организация, создававшаяся для восстановления исторической правды и сохранения памяти о жертвах политических репрессий, упорно игнорировала требования наших законов и вышла в своей деятельности далеко за рамки заявленных целей", - заявил он.

Депутат со ссылкой на данные Минюста РФ отметил, что "МОО "Мемориал" и ПЦ "Мемориал" были в прошлом году в числе основных получателей денежных средств из-за рубежа среди НКО, выполняющих в России функции иностранного агента". По его словам, вместе с рядом других организаций "эти НКО-иноагенты на протяжении пяти последних лет лидируют по объемам иностранного финансирования".

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах. Адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.