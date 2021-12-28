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Пискарев считает закономерным решение суда о ликвидации "Мемориала"

Депутат отметил, что Международное историко-просветительское общество было в прошлом году в числе основных получателей денежных средств из-за рубежа среди НКО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал закономерным решение Верховного суда РФ о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

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"Решение Верховного суда закономерно. Организация, создававшаяся для восстановления исторической правды и сохранения памяти о жертвах политических репрессий, упорно игнорировала требования наших законов и вышла в своей деятельности далеко за рамки заявленных целей", - заявил он.

Депутат со ссылкой на данные Минюста РФ отметил, что "МОО "Мемориал" и ПЦ "Мемориал" были в прошлом году в числе основных получателей денежных средств из-за рубежа среди НКО, выполняющих в России функции иностранного агента". По его словам, вместе с рядом других организаций "эти НКО-иноагенты на протяжении пяти последних лет лидируют по объемам иностранного финансирования".

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах. Адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.

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