{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Франции назвал ликвидацию "Мемориала" "ужасной потерей" для россиян и науки

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что это также является потерей для академического и культурного сообществ РФ и Франции, "которые работают над построением двусторонних отношений", независимых от политической ситуации
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан EPA-EFE/BERTRAND GUAY/POOL
Описание
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
© EPA-EFE/BERTRAND GUAY/POOL

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ликвидацию "Мемориала" (признан в РФ НКО - иностранным агентом) "ужасной потерей" для жителей России, а также для научного сообщества РФ и Франции. Соответствующее мнение министра опубликовано во вторник на сайте внешнеполитического ведомства страны.

На эту тему
Международное общество "Мемориал". История и деятельность
Международное общество "Мемориал".

"Ликвидация международного "Мемориала" - это ужасная потеря для россиян, которые имеют право на достоверные знания о своем прошлом", - считает Ли Дриан.

По его словам, это также является потерей для научного, академического и культурного сообществ двух стран, "которые работают над построением двусторонних отношений", независимых от политической ситуации.

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах, адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.

Теги
РоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
Новый год и Рождество
Москвичам напомнили, что не стоит покупать фейерверки с рук и с машин
В столице более 100 магазинов, которые реализуют пиротехнические изделия
Читать полностью