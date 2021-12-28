Глава МИД Франции назвал ликвидацию "Мемориала" "ужасной потерей" для россиян и науки

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ликвидацию "Мемориала" (признан в РФ НКО - иностранным агентом) "ужасной потерей" для жителей России, а также для научного сообщества РФ и Франции. Соответствующее мнение министра опубликовано во вторник на сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Ликвидация международного "Мемориала" - это ужасная потеря для россиян, которые имеют право на достоверные знания о своем прошлом", - считает Ли Дриан.

По его словам, это также является потерей для научного, академического и культурного сообществ двух стран, "которые работают над построением двусторонних отношений", независимых от политической ситуации.

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах, адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.